Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιρλανδία εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μιλάει για την κρίσιμη αναμέτρηση της Τρίτης στο Δουβλίνο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Πάντα το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο. Γιατί είναι η αρχή των παιχνιδιών, που ερχόμαστε από μία νίκη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και αγωνιστικά και να κερδίσουμε και το αυριανό παιχνίδι και να μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία με όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς».

Για τις σκέψεις του σε σχέση με την 11άδα και την τακτική: «Έχω κάποιες σκέψεις όσον αφορά την ενδεκάδα, όχι τόσο πολλές όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού. Αυτό που κάναμε τις λίγες ημέρες, που είμαστε μαζί, θα πρέπει να το δούμε και σε αυτό το ματς. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε πράγματα στο αυριανό παιχνίδι. Θέλω να δω και τη σημερινή προπόνηση. Είμαστε σε μια φάση, που κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν παραπάνω επιβάρυνση και έχω κάποιες σκέψεις. Με διευκολύνουν η διάθεση και το κλίμα, που υπάρχει και είναι δικό μου θέμα πώς θα προσεγγίσω το παιχνίδι με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο».

Αν θα προτιμούσε ένα ξεκίνημα με την Αγγλία, που δεν θα είχε ίδια πίεση για το αποτέλεσμα: «Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η Ελλάδα ήταν σε έναν όμιλο, όπου οι αντίπαλοι ήταν υποδεέστεροι. Είναι σοβαρές ομάδες και με την παρουσία της Αγγλίας ο όμιλος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σαν Εθνική ομάδα και να λειτουργήσουμε με σωστό τρόπο δεν έχουμε δικαίωμα να υποτιμήσουμε κάποιον αντίπαλο, ούτε τον εαυτό μας. Είναι δύσκολοι αγώνες και εμείς πρέπει να είμαστε ομάδα έτοιμη για κάθε αντίπαλο. Και στα προκριματικά για το Μουντιάλ θα έχουμε ομάδες πιο δυνατές, όπως αντιμετώπισε η Ελλάδα τη Γαλλία και την Ολλανδία. Πιστεύω ότι οι διαφορές μεταξύ των ομάδων υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες όσο σε συλλογικό επίπεδο. Και σε ένα νέο ξεκίνημα και για εμένα και για τα παιδιά θα προσπαθήσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι χωρίς καμία σκοπιμότητα σε σχέση με τον αντίπαλο. Θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο».

Αν αποτελούν οδηγό τα περσινά ματς με Ιρλανδία: «Ήταν ευχάριστο που κερδίσαμε γιατί σεβόμαστε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Ιρλανδία που αγαπά το ποδόσφαιρο. Έχει τρομερή παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο. Πλέον, όμως, είναι νέα διοργάνωση, όλα ξεκινάνε από νέα βάση. Ενδιαφέρον ματς περιμένουμε και στόχος είναι να συνεχίσουμε την παράδοση που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά».

Πώς είδε το Ιρλανδία-Αγγλία: «Ήταν δύσκολο για την ομάδα της Αγγλίας, γιατί οι Ιρλανδοί είχαν δείξει αυτοπεποίθηση στη διάρκεια του αγώνα, μπορούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα καλά. Είναι ομάδα, που προσπαθεί μέχρι το τέλος και στη διάρκεια του δευτέρου μέρους ήταν πολύ καλύτερη απ' ό,τι ήταν στη διάρκεια του πρώτου».



