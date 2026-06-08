Άρωμα σκανδάλου πλανάται πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, με την αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς να ζητά να γίνει έρευνα για ανώτατα στελέχη της τέως κυβέρνησης σχετικά με την απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ.

Οι κινήσεις που γίνονται για διερεύνηση του πιθανού σκανδάλου έρχονται την ώρα που ο διάδοχος του Όρμπαν, Πέτερ Μαγιάρ, προσπαθεί να πείσει τις Βρυξέλλες να λάβουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ που έχουν παγώσει λόγω ανησυχιών σχετικά με το κράτος δικαίου.

Ο Φέρεντς Παλ Μπιρό, πρόεδρος της Ουγγρικής Αρχής Ακεραιότητας, δήλωσε ότι «υψηλόβαθμοι πολιτικοί μπορούν και ενδέχεται να διωχθούν ποινικά» για τη συμμετοχή τους σε ένα φερόμενο σχέδιο συστηματικής εξαπάτησης των Ευρωπαίων φορολογουμένων κατά τη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησης του Όρμπαν.

«Η ομάδα μου έχει εντοπίσει μια σειρά ποινικών υποθέσεων, για τις οποίες προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε, ως χώρα, να είμαστε σε θέση να ανακτήσουμε αυτά τα κεφάλαια και να τα επαναπατρίσουμε, καθώς τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη βγει από τη χώρα», σημείωσε ο Μπιρό. Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Όρμπαν ή σε πρόσωπα του στενού του κύκλου.

Η Ουγγρική Αρχή Ακεραιότητας, η οποία ιδρύθηκε το 2022 στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προώθησαν οι Βρυξέλλες, παρακολουθεί τις δαπάνες και την ασφάλεια των κονδυλίων της ΕΕ. Είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και πιθανότατα θα είναι υπεύθυνη για υποθέσεις διαφθοράς σε όλους τους τομείς που αφορούν τη διάρκεια της θητείας του Όρμπαν, σύμφωνα με το Politico.

Υπερτιμολόγηση σε κρατικές συμβάσεις

Σύμφωνα με τον ελεγκτικό φορέα, σε τρεις εταιρείες ανατέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών συμβάσεων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ενώ το ποσό που χρεώθηκε για τις συμβάσεις αυτές ήταν τεχνητά διογκωμένο. Ο Μπιρό ανέφερε ότι η κυβέρνηση δαπάνησε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις τρεις εταιρείες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τις οποίες δεν κατονόμασε.

«Η υπερτιμολόγηση, η οποία πιστεύουμε ότι ενέχει κίνδυνο διαφθοράς... ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ», είπε, προσθέτοντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις «χειραγωγήθηκαν» και ότι βασικά είδη χρεώθηκαν σε τιμές πολλαπλάσιες της αγοραίας τιμής. Υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, το ουγγρικό κράτος «έγινε ο μεγαλύτερος φορέας στην αγορά», είπε.

Κομισιόν: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά

Ο Μαγιάρ, ο οποίος ορκίστηκε τον Μάιο μετά από μια συντριπτική εκλογική νίκη, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον προκάτοχό του για διαφθορά.

Τον περασμένο μήνα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες. Μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι συμφώνησαν να «αποδεσμεύσουν» έως και 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ από κονδύλια που είχαν παρακρατηθεί από τη Βουδαπέστη λόγω παραβάσεων των υποχρεώσεών της βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Μαγιάρ θα πρέπει να υποβάλει ένα πειστικό σχέδιο για το πώς σκοπεύει να πραγματοποιήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και να διαθέσει τα χρήματα πριν από τα τέλη Αυγούστου, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει εντελώς τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τον Μπιρό, η Ουγγαρία «υστερεί σημαντικά» όσον αφορά τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται και παρακολουθούνται τα εν λόγω κονδύλια. Ο ίδιος δήλωσε ότι υπό την προηγούμενη κυβέρνηση υπέστη επιθέσεις πολιτικού χαρακτήρα και αποπειράθηκαν να τον δωροδοκήσουν ενώ προσπαθούσε να διερευνήσει την υπόθεση για τις δημόσιες συμβάσεις.

Όπως αποκάλυψε, πρόσωπο το οποίο δεν κατονομάζει πρόσφερε πλασματική θέση εργασίας με υψηλό μισθό στη σύζυγό του, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε για ακατάλληλη χρήση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου.

Η νέα ουγγρική κυβέρνηση, σημείωσε ο Μπιρό, πρέπει να διερευνήσει εις βάθος τις καταγγελίες για διαφθορά και εκβιασμούς. «Μία από τις βασικές εντολές στις οποίες στηρίζεται η νέα κυβέρνηση, και πάνω στις οποίες βασίστηκε αυτή η συντριπτική νίκη, είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ανάκτηση των κεφαλαίων. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν πίσω ό,τι τους έχει κλαπεί», τόνισε.

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι υπάρχει «μηδενική ανοχή σε απάτες εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ».

«Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ΕΕ την οποία διαχειρίζονται, όπως τα ταμεία συνοχής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Εάν οι ερευνητές και οι εισαγγελείς της ΕΕ εντοπίσουν παρατυπίες, «η Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλίσει την ανάκτηση των καταχρασθέντων κονδυλίων της ΕΕ από τους δικαιούχους».

Ο Μπιρό επισήμανε πως η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με την αρχή και δεν έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί με τον ελεγκτικό φορέα, αλλά ότι είναι έτοιμοι να μοιραστούν τις πληροφορίες που διαθέτουν.

Η Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι ένας νέος φορέας που ο Μαγιάρ υποσχέθηκε να ιδρύσει για τη διερεύνηση της κατάχρησης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Ο ίδιος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο φορέας του θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάτι που ο Όρμπαν είχε αρνηθεί να κάνει.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την εξουσία να διερευνά και να διώκει εγκλήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η απάτη και η διαφθορά.

Πηγή: skai.gr

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