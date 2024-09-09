Επική δήλωση Μουρούτσου για τους Παραολυμπιονίκες: «Έχουν φάει πρόστιμο, οι αποσκευές είναι υπέρβαρες»

Στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού που ολοκληρώθηκαν, ο απολογισμός της Ελλάδας ήταν εξαιρετικός, με 13 μετάλλια στο σύνολο, 3 χρυσά, 3 αργυρά και 7 χάλκινα.

Η ελληνική αποστολή μπήκε στο αεροπλάνο για την επιστροφή της στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου βρέθηκε ο Μιχάλης Μουρούτσος, ώστε να υποδεχθεί τις Χριστίνα Γκέντζου και Λήδα Μανθοπούλου, που πήραν μετάλλια στο τάε κβον ντο!

Μάλιστα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τα πολλά μετάλλια που κατέκτησε η ελληνική αποστολή, τονίζοντας πως οι αποσκευές των Παραολυμπιονικών κρίθηκαν... υπέρβαρες!

«Απ' ότι έχω πληροφορηθεί έχουν φάει πρόστιμο γιατί οι αποσκευές ήταν υπέρβαρες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, είμαι συγκινημένος που ήρθα στο αεροδρόμιο να τους υποδεχτώ. Είμαι χαρούμενος που μέσα σε αυτά τα μετάλλια υπάρχουν και δύο του τάε κβον ντο.

Είναι δύο ιστορικά μετάλλια που υπόσχονται πολλά για το μέλλον γιατί και οι δύο αθλήτριες είναι πολύ μικρές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Μουρούτσος.

