Nation League: Συντριβή για την Κύπρομ 4-0 από το Κόσοβο

Η Κύπρος υποδέχθηκε το Κόσοβο για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου στο Γ' γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, με τον Βεντάτ Μουρίτσι να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη των φιλοξενούμενων με 4-0.

Ο επιθετικός της Μαγιόρκα είχε μεγάλα κέφια και από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, έδωσε στο Κόσοβο ισχυρές βάσεις για τη νίκη, σκοράροντας δις (9' και 21'), φτάνοντας ταυτοχρόνως τα συνολικά 28 γκολ με την εθνική του ομάδα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε, με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν απειλητικοί καθόλη τη διάρκεια του ματς.

Ο Ραχμάνι στο 48ο λεπτό καθάρισε σε ένα τεράστιο βαθμό την υπόθεση νίκη για το Κόσοβο, πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα, ενώ ο Ντελόβα στο 55' έκανε με άνεση το 4-0.

Στη συνέχεια η αναμέτρηση σε μεγάλο βαθμό «έσβησε», με τους φιλοξενούμενους στο φινάλε, να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο διπλό με μία ακόμη πιο σπουδαία εμφάνιση.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Κύπρος-Κόσοβο0-4

(9'-21' Μουρίτσι, 48' Ραχμάνι, 55' Ντελόβα)

Ρουμανία-Λιθουανία 21:45

H επόμενη (3η) αγωνιστική (12/10):

Λιθουανία-Κόσοβο(16:00)

Κύπρος-Ρουμανία(21:45)

Η βαθμολογία του 1ου ομίλου:

Ρουμανία 3 (3-0) *

Κόσοβο 3 (4-3)

Κύπρος 3 (1-4)

Λιθουανία 0 (0-1) *

