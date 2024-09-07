Nations League- Εθνική: Επικράτησε 3-0 της Φινλανδίας

Ιδανική εκκίνηση στο Nations League έκανε η Εθνική!

Στο ντεμπούτο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, η «γαλανόλευκη» επικράτησε 3-0 της Φινλανδίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πάει στην Ιρλανδία σε λίγες ημέρες για να ντουμπλάρει τις νίκες της.

Το γεγονός πως η Ελλάδα νίκησε με τρία γκολ διαφορά, την φέρνει αυτομάτως και στην κορυφή της βαθμολογίας του 2ου ομίλου της 2ης κατηγορίας του Nations League. Πάνω από την Αγγλία δηλαδή, παρότι είναι ισόβαθμες, αφού τα «τρία λιοντάρια» στη δική τους πρεμιέρα νίκησαν με σκορ 2-0.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Ιρλανδία-Αγγλία 0-2

(11’ Ράις, 26’ Γκρίλις)

Ελλάδα-Φινλανδία 3-0

(23’, 76’ Ιωαννίδης, 37’ αυτ. Κάλμαν)

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου:

Ελλάδα 3 (3-0)

Αγγλία 3 (2-0)

Ιρλανδία 0 (0-2)

Φινλανδία 0 (0-3)

Η επόμενη (2η) αγωνιστική (10/09):

Ιρλανδία-Ελλάδα

Αγγλία-Φινλανδία

