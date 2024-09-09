Άνετα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου η Ηλιούπολη με πρωταγωνιστή τον Μάνο

Η Ηλιούπολη, όπως αναμενόταν, ξεπέρασε στη Χίο με άνεση το εμπόδιο της Θύελλας Χαλκείου νικώντας με 3-0, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας και προκρίθηκε στην 3η φάση της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καμπανιακό.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ηλιούπολη είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε φάσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο τέρμα. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους άνοιξε το σκορ με τον Στάθη Βασιλούδη, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση ο Δημήτρης Μάνος. Ο έμπειρος επιθετικός βρήκε δίχτυα δύο φορές, στο 70’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και στο 88΄ πλασάροντας σε κενή εστία έπειτα από ωραία προσποίηση στον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Σάκη Παπαβασιλείου είναι ο Καμπανιακός, ένας σαφώς πιο απαιτητικός αντίπαλος από τη Θύελλα, με τον αγώνα να γίνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (14-15 Σεπτέμβρη).

