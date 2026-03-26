Σημαντικά ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Εθνικής Ελλάδας, ανέδειξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας ενόψει του φιλικού με την Παραγουάη, αναφερόμενος στη νέα γενιά παικτών, την έλλειψη εμπειρίας αλλά και τις δυσκολίες στη στελέχωση του ρόστερ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης, ενώ υπογράμμισε πως η αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου αφήνει σημαντικό κενό. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μικρή «δεξαμενή» επιλογών, λόγω της περιορισμένης παρουσίας Ελλήνων παικτών στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τα φιλικά:

«Είχαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό ότι θα τα καταφέρναμε. Υπάρχει και μία απογοήτευση που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Τώρα είμαστε μπροστά σε φιλικά και δεν σας κρύβω ότι δεν είναι η ίδια αίσθηση. Τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη διοργάνωση, που θα είναι πρόκληση.

Έχουμε αρκετά νέα ομάδα που θα αποκτήσει την εμπειρία με τον χρόνο. Θα έχουμε περισσότερο εγωισμό και συγκέντρωση για τα επόμενα παιχνίδια. Να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ίσως χρόνο για να διευρύνουμε λίγο το ρόστερ με παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και που δεν έχουν τόσες παραστάσεις. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από την άλλη οι παίκτες μου έχουν πολύ καλή διάθεση όταν έρχονται στην Εθνική».

Για τον Κοντούρη:

«Είναι ένα καινούριο πρόσωπο που έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Είναι μέλος των Εθνικών σε πιο μικρές κατηγορίες. Είναι και σε μία θέση που ενδεχομένως μελλοντικά να μπορεί να ενισχύσει την Εθνική. Να τον δω λίγο και να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής. Υπάρχει πάντα ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων».

Τι σημαίνει η αποχώρηση του Μάνταλου για την ομάδα;

«Ο Πέτρος, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προσωπικότητα, ήταν από τα παιδιά που βοηθούσαν πάρα πολύ, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στα αποδυτήρια τους νέους. Ο ίδιος θεώρησε ότι είναι ο καιρός να σταματήσει με την Εθνική ομάδα και μπορώ μόνο να του ευχηθώ καλή συνέχεια και υγεία. Τέτοιου είδους παίκτες με μεγάλη εμπειρία πάντα αφήνουν ένα κενό, ειδικά όταν δεν έχουμε πολλούς παίκτες με αντίστοιχη εμπειρία».

Πώς βλέπετε τη νέα γενιά και τη «δεξαμενή» των παικτών;

«Έχουμε αρκετούς νέους και ταλαντούχους παίκτες, αυτό είναι πραγματικότητα. Μέσα σε έναν χρόνο κάναμε πολλά πράγματα και πήγαμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αλλά η εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαι χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο και διάθεση, αλλά υπάρχουν και προβληματισμοί για το πραγματικό μέγεθος της δεξαμενής των παικτών.

Αν δούμε τη θέση των χαφ, υπάρχουν παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό ή είναι πολύ νεαροί και τώρα ξεκινούν. Ο προβληματισμός μου είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο σε ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν περισσότερες επιλογές.

Από τις κλήσεις μου φαίνεται ότι πολλές φορές καλώ παίκτες πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως έγινε με τον Μουζακίτη και τον Κοντούρη. Θα ήμουν πιο άνετος αν υπήρχε μεγαλύτερη παρουσία Ελλήνων παικτών και σε μικρομεσαίες ομάδες, ώστε να έχουμε περισσότερες επιλογές».

Πώς πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα τα επόμενα παιχνίδια;

«Θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δύο παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε όλοι οι παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να μπορέσουμε να κάνουμε δύο πολύ καλά φιλικά, διατηρώντας υψηλό επίπεδο απόδοσης».

Για το προπονητικό κέντρο:

«Όχι, αυτή τη στιγμή, αν είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια ενημέρωση και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα σας ενημερώσουμε αν υπάρξει κάτι».

Για την κατάσταση των παικτών και την αποχή:

«Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα μπαίνουν σε μια πολύ κρίσιμη διαδικασία, γιατί οι περισσότεροι αγωνίζονται στις τέσσερις μεγάλες ομάδες που έχουν μπροστά τους σημαντικά παιχνίδια στα playoffs. Το ίδιο ισχύει και για όσους παίζουν στο εξωτερικό, όπου κάποιοι διεκδικούν τίτλους και άλλοι παλεύουν για την παραμονή

Η περίοδος των τεσσάρων μηνών είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά την επαφή της ομάδας και για μένα αποτελεί πάντα ένα άγνωστο το πώς μπορούμε να εμφανιστούμε και πόσο μπορούμε να κρατήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας μετά από αυτή την απουσία.

Έχουμε να διαχειριστούμε και κάποια άλλα πράγματα, όπως η κούραση και μικροπροβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, και θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δύο παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε όλοι οι παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής».

Για το στυλ παιχνιδιού και τις πιθανές αλλαγές στο αγωνιστικό πλάνο:

«Το στυλ παιχνιδιού μας και ο τρόπος που αγωνιστήκαμε όλο αυτό το διάστημα με άφησε ικανοποιημένο. Έχουμε παίκτες με υψηλό επίπεδο στο τακτικό κομμάτι και με διάθεση να απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Κάνουμε και λάθη, αλλά με τον χρόνο θα γίνουμε καλύτεροι

Θα ήμασταν πιο άνετοι αν οι ομάδες στην Ελλάδα εκμεταλλεύονταν περισσότερο τη συγκυρία, ώστε να μεγαλώσει η δεξαμενή των παικτών. Έχουμε πολύ νέα ομάδα και πιστεύω ότι οι ομάδες θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν καλύτερα.

Ενδεχομένως στο μέλλον να υπάρξουν αλλαγές, αλλά για να πάμε σε κάτι διαφορετικό πρέπει πρώτα να κάνουμε πολύ καλά αυτό που κάνουμε τώρα. Να έχουμε μια σταθερή βάση στο παιχνίδι μας.

Δεν αποκλείω να διορθώσουμε κάποια πράγματα ή να έχουμε μια διαφορετική επιλογή στον τρόπο παιχνιδιού, αυτό είναι πάντα στο σκεπτικό μου. Απλά πρέπει να είμαι σίγουρος ότι αυτό που κάνουμε τώρα το κάνουμε σωστά, ώστε ό,τι κι αν αλλάξουμε να βασίζεται σε μια ασφαλή βάση».

