Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμμετοχή σε αγώνες γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Aντζελες το 2028 θα επιτρέπεται κατόπιν χρωμοσωμικού ελέγχου, μέτρο που ίσχυε στην αθλητική διοργάνωση και παλαιότερα, από το 1968 έως το 1996.

Η συμμετοχή στους αγώνες γυναικών περιορίζεται πλέον σε άτομα που δεν φέρουν το γονίδιο SRY, εξήγησε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή τόσο στις τρανς αθλήτριες όσο και σε ένα μεγάλο ποσοστό ίντερσεξ αθλητών.

Το μέτρο -που θα ισχύει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και μετά- «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στη γυναικεία κατηγορία και δεν έχει αναδρομική ισχύ», διευκρινίζει η ΔΟΕ. Πλέον, η επιλεξιμότητα για τη γυναικεία κατηγορία θα καθορίζεται με έλεγχο του γονιδίου SRY που σχετίζεται με τη σεξουαλική ανάπτυξη.

Η ΔΟΕ θεωρεί ότι ο έλεγχος του γονιδίου SRY μέσω σάλιου ή εξέτασης αίματος είναι μη παρεμβατικός σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Ο έλεγχος θα απαιτείται μόνο μία φορά, διευκρινίζεται σχετικά.

«Εκτός από τους αθλητές με το σπάνιο Σύνδρομο Πλήρους Ανευαισθησίας στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένας αθλητής με θετικό SRY δεν είναι επιλέξιμος για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε μια διοργάνωση της ΔΟΕ».

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη πολιτική, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπογράμμισε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από επιστήμονες».

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

