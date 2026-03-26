Παναθηναϊκός: Απρόοπτο και με Ρογκαβόπουλο στην προπόνηση (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προπονήθηκε (27/3) ενόψει της αναμέτρησης με την Μονακό για την 34η αγωνιστικής της Euroleague (27/3).

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και έτσι δεν συμμετείχε στην προπόνηση. Ο Αταμάν στις δηλώσεις του ανέφερε πως δεν γνωρίζει αν είναι σοβαρή η κατάσταση του Έλληνα παίκτη. Aλλά και ότι περιμένει την ενημέρωση από τους ιατρούς της ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.