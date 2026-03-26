Ρωγμώδες κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού έχει υποστεί ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε για την διάγνωση των ιατρών για τον τραυματισμό του Αμερικανού άσου μετά από τις εξετάσεις που έκανε σήμερα.

Θυμίζουμε ότι ο Γκραντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ντουμπάι στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον παίκτη όμως να συνεχίζει με δεμένο το χέρι του.

Οι πράσινοι ενημέρωσαν ότι έχει ήδη ετοιμαστεί ειδικός νάρθηκας για τον Γκραντ και η κατάστασή του θα εξετάζεται καθημερινά.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του σήμερα ενόψει του αγώνα με τη Μονακό αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Γκραντ, δίνοντας μικρές πιθανότητες για να μπορέσει να αγωνιστεί.

«Δεν είμαι σίγουρος για τον Γκραντ. Θα δοκιμάσει το πρωί, είναι δύσκολο. Θα δούμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε πολλές δικαιολογίες, αλλά τώρα δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και ο Σαρπ να παίξει θα πρέπει να κερδίσουμε. Για τον Ρογκαβόπουλο δεν ξέρω κάτι θα ενημερωθώ αργότερά», ανέφερε ο Τούρκος κόουτς.

Πηγή: skai.gr

