Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραμένει στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας μέχρι το Euro 2028, έχοντας συμφωνήσει σε νέα, διετή επέκταση του συμβολαίου του με βελτιωμένες αποδοχές.

Η ΕΠΟ προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο συμβόλαιο έληγε το 2026, η ομοσπονδία κινήθηκε άμεσα, με τον Μάκη Γκαγκάτση να αναλαμβάνει τις επαφές και να του δίνει εν λευκώ, ουσιαστικά, τα «κλειδιά» της «γαλανόλευκης» για δύο επιπλέον χρόνια.

Ο 62χρονος προπονητής έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στην Εθνική, οδηγώντας την στην κορυφή του Nations League και εξασφαλίζοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Με την ψυχολογία στα ύψη και το πλάνο του να αποδίδει καρπούς, η ομάδα ετοιμάζεται για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με στόχο την επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

