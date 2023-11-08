Καθάρισε τον Αιολικό και έκλεισε ραντεβού με τη Λαμία ο Λεβαδειακός!

Συνεχίζει την εξαιρετική του παρουσία και στο Κύπελλο ο Λεβαδειακός! Η ομάδα της Βοιωτίας επικράτησε εύκολα 3-0 του Αιολικού και εξασφάλισε την πρόκριση στην 5η φάση, εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Λαμία.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Νίκου Νιόπλια επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μιας και στο πρωτάθλημα της Super League 2 μετρά έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ούσα στην κορυφή του πρώτου ομίλου με 18 βαθμούς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Συμελίδης άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κουϊρικίδη να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 41’, με το 2-0 να είναι και το σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο γκολ στο 81’ με τον Νικολιά, σφραγίζοντας τη νίκη, με το 3-0 να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Πλέον, οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν ξανά στο ίδιο γήπεδο την προσεχή Κυριακή (12/11), αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα.

