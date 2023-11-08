Αλμέιδα: Τώρα λένε διαφορετικά το όνομα της ΑΕΚ

Χαρούμενος για την αλλαγή δεδομένων που ήδη έχει πετύχει η ΑΕΚ στον όμιλο του Europa League και πεπεισμένος ότι μπορεί να φτάσει ως τον τελικό στόχο της πρόκρισης δήλωσε ο Ματίας Αλμέιδα.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Μαρσέιγ, ο Αργεντινός τόνισε ότι δίνει κίνητρο στην «Ένωση» το γεγονός ότι διαφορετικά την έβλεπαν όλοι στο ξεκίνημα και με άλλο μάτι την αντιμετωπίζουν μετά τις εμφανίσεις της.

Τόνισε λοιπόν ότι άπαντες στον σύλλογο ονειρεύονται συνέχεια στην Ευρώπη και τόνισε ότι η ομάδα διαθέτει τα εργαλεία, την ποιότητα και την όρεξη για να τα καταφέρει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμέιδα

Για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει περισσότερο η ΑΕΚ: «Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε κάθε ενέργεια. Ένα πλάγιο, ένα build-up μια πίεση, την κινητικότητα. Να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να αναπτυχθεί εύκολα. Είναι πολλά που πρέπει να προσέξουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στη Μαρσέιγ».

Για το πόσο κρίσιμο είναι το ματς και για το ότι η ΑΕΚ δεν έχει νικήσει στην OPAP Arena στην Ευρώπη: «Εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι. Ποτέ δεν προσπαθούμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και να βάλουμε τη λέξη πίεση. Φυσικά και έχουμε την όρεξη. Έχουμε τη διάθεση να κάνουμε ένα καλό ματς. Να τελειώσει το ματς με νίκη.

Από τη μια πλευρά θα ήταν αυτή η νίκη που δεν έχουμε πάρει στο γήπεδο μας, αλλά και για τη θέση ματς στο γκρουπ. Αν σκεφτόμαστε έτσι ξεφεύγουμε και δεν σκεφτόμαστε αποκλειστικά τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε κάποια ματς του προηγούμενου αγώνα τα πήγαμε καλά και με βάση αυτά πιστεύω ότι, αν βασιστούμε σε αυτά, τότε μπορούμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, όπως είναι η Μαρσέιγ».

Για το αν αλλάζουν τα πλάνα της ΑΕΚ μετά την απώλεια του Ρονζιέ:

«Δεν θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Ο αντίπαλος έχει βαθύ ρόστερ με 2-3 παίκτες σε κάθε θέση. Θα επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι και τη δική μας ομάδα. Φυσικά σεβόμαστε τον αντίπαλο».

Για το ότι η ΑΕΚ ίσως για πρώτη φορά είναι σχεδόν πλήρης και πως θα τον επηρεάσει στα πλάνα του: «Είναι σημαντικό για το σύνολο της ομάδας. Εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει δικαιολογίες ότι λείπουν ένας, δύο ή τρεις παίκτες. Πιστεύω στον κάθε παίκτη. Το πλεονέκτημα όταν είναι διαθέσιμοι είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός και εντός εισαγωγικών είναι υποχρεωμένοι να έχουν καλή απόδοση. Θα δουλέψουμε σαν σύνολο χωρίς να εξαρτόμαστε από έναν ή δύο παίκτες».

Για το ότι έχει δει πολλά ματς της Μαρσέιγ στη μετά Γκατούζο εποχή: «Το να μιλήσω για χαρακτηριστικά για μένα είναι δύσκολο, έπρεπε να είμαι παίκτης της Μαρσέιγ. Μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη ανάγνωση του αντίπαλου προπονητή και μετά την άφιξή του έχει αλλάξει η ομάδα. Έχει πάθος, φαίνεται ότι η ομάδα του έχει πάθος μέσα στο γήπεδο. Ασκούν πίεση σε συγκεκριμένα σημεία στον αγωνιστικό χώρο, έχουν αλλαγές στις κινήσεις τους επιθετικά. Έχουν πολύ καλά πόδια ως ποδοσφαιριστές, από τον τερματοφύλακα μέχρι τον επιθετικό. Εμένα προσωπικά με ευχαριστεί».

Για το ότι είπαν κάποιοι για ένα ομοιογενές σύνολο και μια ισορροπημένη κατάσταση και ποιες ομάδες θεωρεί φαβορί:

«Για να μιλήσω για φαβορί είναι δύσκολο. Στην αρχή ήταν άλλα τα φαβορί για πολλούς λόγους. Εμείς δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον οποιοδήποτε. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν τύχει και τα καταφέρουμε τότε θα έχουμε πετύχει ένα μεγάλο πράγμα.

Υπάρχει μια διαφορά από την πρώτη μέρα που βγήκαν τα γκρουπ, μέχρι και σήμερα. Σίγουρα όταν έλεγαν το όνομα της ΑΕΚ, το έλεγαν με έναν τρόπο και σήμερα το αναφέρουν με άλλον τρόπο. Αυτό πιστεύω μας δίνει δύναμη, γιατί μας σέβονται σε αυτό το γκρουπ. Δεν είναι όπως ήταν αρχικά. Όλοι μαζί ξέρουμε ότι τη μάχη θα τη δώσουμε μέχρι τέλους. Έχουμε τα εργαλεία, την ποιότητα και την όρεξη για να προχωρήσουμε».

Για το ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης τους αποκάλεσε τρομοκράτες μετά το νταμπλ και η UEFA τους αποκάλεσε επαναστάτες και μέχρι που μπορεί να φτάσει η επανάσταση:

«Είμαστε ένα γκρουπ παθιασμένων ανθρώπων. Ένα γκρουπ που δεν θεωρεί τίποτα χαμένο και θέλει να προχωρήσει σε όποια διοργάνωση συμμετέχει. Ονειρευόμαστε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Στη ζωή όταν έχεις πάθος, δείχνεις σεβασμό και υπάρχει ένωση, τότε δεν υπάρχουν εμπόδια. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι που κυνηγούν τους στόχους τους».





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.