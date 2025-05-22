Διέρρευσαν στο διαδίκτυο οι τρεις νέες εμφανίσεις της Γιουβέντους για τη νέα σεζόν και μάλλον δεν έκαναν θετική εντύπωση στους φίλους της ομάδας.

Πλήθος αρνητικών σχολίων στα social media από τους φίλους της Γηραιάς Κυρίας, οι οποίοι είχαν ήδη σχολιάσει με καυστικό τρόπο την επιλογή της πρώτης φανέλας και συνέχισαν ανάλογα για τις δύο επόμενες.

Η πρώτη είναι μπιανκονέρο, αλλά με ροζ λεπτομέρειες, η δεύτερη μια απόχρωση του γαλάζιου και η τρίτη μαύρη με διάφορα σχέδια.

Παρόλα αυτά, καμία δεν θυμίζει τις παλιές ένδοξες εποχές και τις εμφανίσεις που μαγνήτιζαν τα βλέμματα…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.