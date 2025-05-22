Ο Φερνάντο Ερνάντεζ επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά θ' αγωνιστεί στο βόρειο τμήμα της χώρας, μετά τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ και την ανακοίνωση της σύναψης συνεργασίας με τον «δικέφαλο».

Ο Κουβανός διαγώνιος τη διετία 2022-2024 είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε δυο Λιγκ Καπ κι ένα Σούπερ Καπ, ξεχωρίζοντας και στο πρωτάθλημα με τη δυναμική του παρουσία.

Η ανακοίνωση:

Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών του Συλλόγου, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Φερνάντο Ερνάντεζ, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Γεννημένος στην Κούβα στις 11/09/1989, ο Φερνάντο Ερνάντεζ αγωνίζεται ως διαγώνιος και έχει ύψος 196cm.

Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2008-09 από την Capitalinos de La Habana, στην οποία έμεινε έως τη σεζόν 2012-13. Σε αυτή την διαδρομή κέρδισε τρεις φορές το πρωτάθλημα Κούβας.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία διετία (2013-15) στην Ιαπωνία, παίζοντας για την JTEKT Stings.

Την σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε στο κορυφαίο ιταλικό πρωτάθλημα, με την φανέλα της Exprivia Molfetta. Εκείνη την σεζόν αναδείχθηκε κορυφαίος σέρβερ του πρωταθλήματος.

Η επόμενη χρονιά (2016-17) τον βρήκε και πάλι στην Ιταλία, αυτή την φορά για λογαριασμό της LPR Volley Piacenza. Στην σεζόν αυτή, αναδείχθηκε κορυφαίος σέρβερ και καλύτερος σκόρερ του ιταλικού κυπέλλου.

Την σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στην Τουρκία, παίζοντας για την Halkbank Ankara. Με την Halkbank Ankara κατέκτησε το νταμπλ Τουρκίας, με τις εμφανίσεις του μάλιστα να συμβάλλουν τα μέγιστα.

Την επόμενη σεζόν (2018-19) επέστρεψε στην Ιταλία, αυτή την φορά για την Emma Villas Siena. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τον ανέδειξαν ως κορυφαίο διαγώνιο της ιταλικής Serie A1.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία νέα διετία στην Τουρκιά (2020-22), και πάλι για την Halkbank Ankara. Τις σεζόν αυτές αναδείχθηκε καλύτερος σέρβερ του τούρκικου πρωταθλήματος (2020-21) και καλύτερος διαγώνιος του τούρκικου κυπέλλου (2021-22).

Την σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το Σούπερ Καπ και το Λιγκ Καπ, όντας μάλιστα και ο MVP του τελικού του Σούπερ Καπ.

Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε και την επόμενη σεζόν (2023-24), κατακτώντας το Λιγκ Καπ, στο οποίο αναδείχθηκε και MVP. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο καλύτερος σκόρερ της Volley League.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν το Κουβέιτ, παίζοντας για την Kuwait Club, με την οποία κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα.

Σε εθνικό επίπεδο, έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα της Κούβας, έχοντας ως ορόσημο το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2010.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Ερνάντεζ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Δεν είναι μυστικό το ότι αγαπώ την Ελλάδα, και όλες τις πόλεις τις οποίες έχω επισκεφτεί. Όπου ταξίδεψα στην Ελλάδα, μου άρεσαν πολύ οι άνθρωποι, το φαγητό, και γενικά η κουλτούρα που υπάρχει. Όταν έφυγα από τον Παναθηναϊκό, ήξερα μέσα μου ότι θα επιστρέψω στην Ελλάδα για να παίξω βόλεϊ. Έχω καλές αναμνήσεις από την θητεία μου στον Παναθηναϊκό, οπότε θα ήταν δύσκολο να επιλέξω μία ομάδα η οποία δεν έχει μεγάλη αντιπαλότητα με εκείνον. Ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, και παράλληλα δεν έχει τόσο μεγάλη αντιπαλότητα με την προηγούμενη ομάδα μου στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν πετυχημένο σύλλογο, όχι μόνο στο βόλεϊ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα, όπως τσέκαρα τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε ένιωσα πολύ όμορφα για την ευκαιρία να παίξω σε αυτόν τον σύλλογο. Όταν ο μάνατζερ μου, μου είπε, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για εμένα, ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί θα επέστρεφα σε μία χώρα που την αγαπώ, σ’ ένα πρωτάθλημα το οποίο το ξέρω, και μπροστά σε παθιασμένους φιλάθλους σε όλα τα γήπεδα, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο μου έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, επέλεξα να έρθω στον ΠΑΟΚ, και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό συνοδεύεται και με την συμπλήρωση των 100 χρόνων του Συλλόγου».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Φερνάντο!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.