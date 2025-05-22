Ο νυν point-guard των Σανς, γνωρίζοντας πως οι «σειρήνες» που ηχούν για την επιστροφή του στην Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο δυνατές, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου από το Άμπου Ντάμπι όπου βρίσκεται ως ένας από τους 25 καλύτερους στην ιστορία της Euroleague.

«Είναι τεράστια τιμή να συμπεριλαμβάνομαι. Είναι κάτι για το οποίο έχω δουλέψει πολύ και συνεχίζω να δουλεύω…» είπε ο Βασίλιε Μίσιτς και τόνισε πως δίνοντας το «παρών» στο Final-4 δίχως να παίζει σε αυτό, τον κάνει να αισθάνεται: «Υπέροχα, δεν υπάρχει πίεση!».

Αφού ξεκαθάρισε ότι υπάρχει συγκεκριμένος όρος στο συμβόλαιό του με την ομάδα του Φοίνιξ, τη στιγμή που γίνεται χαμός αναφορικά με το μέλλον του, ο Σέρβος μίλησε για κάθε διαφορετική ομάδα που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και τόνισε:

«Δεν υπάρχει φαβορί φέτος και ο ανταγωνισμός έγινε ακόμα πιο έντονος με την παρουσία του Σπανούλη στη Μονακό. Ο Παναθηναϊκός είναι η πιο έμπειρη ομάδα, ο Σάρας όσο πάει και βελτιώνεται και ο Ολυμπιακός φτάνει για 4η σερί χρονιά στο Final-4».

Όσο για το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο της Euroleague, είχε να πει: «Θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι σπουδαίοι παίκτες στην Ευρώπη. Ειδικά παίκτες που δεν έχουν τον ρόλο που θα ήθελαν στο NBA. Η Euroleague προσφέρει κάτι που κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του και ερωτηθείς για την κορυφαία του στιγμή στη διοργάνωση, αστειεύθηκε, απαντώντας: «Τον Ολυμπιακό θυμάμαι… Όχι πλάκα κάνω, τον πρώτο μου τίτλο»!



