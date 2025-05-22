Παναθηναϊκός: Η ιταλική αγορά «βλέπει» ξανά τον Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης έρχεται ξανά σε πρώτο πλάνο για τις ομάδες της Serie A με τα ρεπορτάζ απ' τα ιταλικά ΜΜΕ να επισημαίνουν πως υπάρχει έντονη κινητικότητα γύρω απ' τον διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού, ενόψει του καλοκαιρινού, μεταγραφικού «παραθύρου».

Η «Corriere dello Sport» σε πρωινό δημοσίευμά της την Πέμπτη ανέφερε πως η Λάτσιο έχει δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον 25χρονο επιθετικό, όμως (λόγω των ζητημάτων που αντιμετωπίζει με το Cost Control της UEFA) θα πρέπει πρώτα να πουλήσει τον «Τάτι» Καστεγιάνος, ενώ παράλληλα περιμένει να δει αν θα παίξει στη League Phase του Champions League, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια.

Λίγο αργότερα, νεότερο δημοσίευμα του «Transferfeed» ανέφερε πως με την περίπτωση του Ιωαννίδη ασχολείται ενεργά και η Φιορεντίνα. Οι «βιόλα» αναμένεται να πουλήσουν αυτό το καλοκαίρι τον Μόιζε Κεν μετά την φανταστική σεζόν που έκανε κι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι στις πρώτες επιλογές της λίστας της, μολονότι για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη πρόταση προς το «τριφύλλι».

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει: «Η Φιορεντίνα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Φώτη Ιωαννίδη, τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Παρότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από ιταλικούς συλλόγους, όπως η Λάτσιο και η Μπολόνια, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η κινητικότητα γύρω από τον Ιωαννίδη είναι εντονότερη από την Ιταλία απ’ ό,τι από την Αγγλία. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, καθώς δεν έχουν γίνει επίσημες κινήσεις, ωστόσο το ενδιαφέρον των ιταλικών ομάδων είναι σαφώς πιο έντονο. Η τρέχουσα αποτίμηση του Ιωαννίδη στο Transfermarkt ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

