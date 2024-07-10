Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα είναι οι δύο σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν σε λιγότερες από 20 μέρες.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το ποιοι θα είναι οι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολή στην Τελετή Έναρξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες το βράδυ της 26ης Ιουλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να είναι οι δύο εκλεκτοί.

Λίγη ώρα μετά την ομόφωνη απόφαση των μελών της ΕΟΕ, ο «Greek Freak» προχώρησε σε μια απλή ανάρτηση ανεβάζοντας μερικές από τις καλύτερες στιγμές από το Προολυμπιακό τουρνουά 2024 στο ΣΕΦ, γράφοντας «Hellas» και προτάσσοντας τα ελληνικά χρώματα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

