Ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σκοράρονται γκολ τα οποία πετυχαίνουν τη δική τους υστεροφημία. Όλο το ποδοσφαιρόφιλο κοινό τα θυμάται, τα ξαναβλέπει και τα συζητά για δεκαετίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το βολέ του Μάρκο φαν Μπάστεν στο Euro 1988, μαζί με τη γκολάρα του Κάρελ Πομπόρσκι το 1996 ή το σόλο του Πολ Γκασκουάν στο ίδιο τουρνουά.

Κάτι τέτοιο συνέβη και χθες με το γκολ-ποίημα του 16χρονου Λαμίν Γιαμάλ, με το οποίο σήμανε την έναρξη της αντεπίθεσης της Ισπανίας κόντρα στη Γαλλία, εξασφαλίζοντας την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Euro 2024 για τους Ίβηρες. Με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0, ο Γιαμάλ πέτυχε ένα ασύλληπτο σουτ εκτός περιοχής, καρφώνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της γαλλικής εστίας, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Euro και κάνοντας ολόκληρο τον πλανήτη να παραμιλά.

Σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του τουρνουά, με την ποδοσφαιρική κοινότητα να υποκλίνεται ήδη στο ταλέντο του. «A superstar is born», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός Γκάρι Λίνεκερ στο BBC, επισημαίνοντας πως «δεν ήταν μόνο το highlight του αγώνα, αλλά πιθανότατα και το highlight της διοργάνωσης».

«Απλά απίθανο», πρόσθεσε ο πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής Άλαν Σήραρ. «Μιλάμε για αυτόν όλο το τουρνουά για το πόσο απελπιστικά μικρή ηλικία έχει. Είναι εξωφρενικό που κατάφερε κάτι τέτοιο».

Πηγή: skai.gr

