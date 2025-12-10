Μία συνάντηση με τους συμπαίκτες του στους Μιλγουόκι Μπακς είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μία από τις προηγούμενες ημέρες.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε ο ρεπόρτερ του NBA, Κρις Χέινς στο NBA TV προσθέτοντας ότι στα όσα τους μετέφερε ήταν η ανάγκη να συγκεντρωθούν στην ομάδα και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις αναμετρήσεις τους στο πρωτάθλημα ενώ τους μίλησε και για τα όσα ακούγονται και γράφονται για το θέμα της αποχώρησής του από την ομάδα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα συμβεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «NBA TV»:

«Πηγές μου μετέφεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρόσφατα σε μερικούς από τους συμπαίκτες του για να τονίσει τη σημασία του να επικεντρωθούν στο μπάσκετ και να μην επιτρέψουν σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Και ξέρετε, μου είπαν ότι το θέμα του ήταν ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να βεβαιωθεί ότι θα επαναφέρει το παιχνίδι του στο σωστό επίπεδο, να βεβαιωθεί ότι θα επιστρέψει. Αλλά κατάλαβε και μετέφερε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα του συμβεί.

Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του. Οπότε, θα δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα».

