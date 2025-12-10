Λογαριασμός
Μουντιάλ: Διαμαρτυρία από Αίγυπτο και Ιράν στη FIFA για την κήρυξη “Pride Match” του αγώνα τους

Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των δύο χωρών διαμαρτυρήθηκαν επίσημα στη FIFA για την απόφασή της να αφιερώσει το ματς τους στο Μουντιάλ στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα  

ΛΟΑΤΚΙ

Επίσημη διαμαρτυρία απέστειλαν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Αιγύπτου και του Ιράν στη FIFA με αφορμή την απόφασή της να αφιερώσει το παιχνίδι τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως ένα ματς αφιερωμένο στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η διοίκηση του ποδοσφαίρου στην Αίγυπτο έστειλε χθες μία επιστολή με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στην απόφαση αυτή της FIFA ενώ κάτι αντίστοιχο έγινε και από την πλευρά του Ιράν.

Σε δηλώσεις τους μάλιστα και οι δύο πλευρές, μέσω των επίσημων εκπροσώπων τους χαρακτήρισαν ως… μία παράλογη απόφαση, ενώ αρνήθηκαν να συμμετέχουν σε ό,τι έχει σχέση με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι τους το οποίο προγραμματίστηκε για τις 26 Ιουνίου αποφασίστηκε από τους διοργανωτές ως το ματς που θα αφιερωθεί στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Στο Σιατλ που θα πραγματοποιηθεί το ματς την ημέρα αυτή, στο περιθώριο της αναμέτρησης θα διοργανωθεί μία Pride παρέλαση και άλλα event.

Να σημειώσουμε ότι και στις δύο χώρες η ομοφυλοφιλία είναι ποινικό αδίκημα.


 

Πηγή: sport-fm.gr

