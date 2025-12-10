Μία νίκη που μπορεί να τον φέρει ακόμα και στην οκτάδα του Europa League, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες για συμμετοχή στα νοκ άουτ πλέι οφ της διοργάνωσης, θα ψάξει ο ΠΑΟΚ αύριο στη Βουλγαρία.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα ταξιδέψει σήμερα για τη γειτονική χώρα, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase (10/12, 19:45, Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr).

Παρότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατάφερε να πάρει τη νίκη στο δεύτερο σερί ντέρμπι με τον Άρη, την Κυριακή στην Τούμπα, ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.

Χαρακτηριστικότερη εκείνη του Γιακουμάκη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένος στα τελευταία ματς και χθες έγινε γνωστό πως έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.

Το ακριβές διάστημα δεν έχει ανακοινωθεί, όμως όλα δείχνουν πως ο διεθνής επιθετικός θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες, ανάλογα με την ανταπόκριση του σώματός του στην αποθεραπεία.

Από εκεί και πέρα, εκτός πλάνων είναι και ο Ζόαν Σάστρε, ο οποίος έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στην αποστολή του αυριανού αγώνα.

Εκτός, επίσης, είναι οι Πέλκας και Μιχαηλίδης, με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ να ολοκληρώνεται σήμερα το πρωί και την αποστολή να αναχωρεί στη συνέχεια για τη Βουλγαρία.

Κεντρικό πρόσωπο στη συνέντευξη Τύπου, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα, είναι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Λουντογκόρετς, πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2023.

