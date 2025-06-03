Καρνεβάλε: «Ο πατέρας μου σκότωσε τη μάνα μου με τσεκούρι, χρόνια μετά αυτοκτόνησε μπροστά μου»

Μέλος της σπουδαίας Νάπολι του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Αντρέα Καρνεβάλε έκανε μεγάλη καριέρα στα ιταλικά γήπεδα μεταξύ τελών 70’s και μέσων 90’s, παίζοντας επίσης σε ομάδες όπως η Ρόμα, η Ουντινέζε, η Κάλιαρι και η Ρετζιάνα.



Ο 64χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πάντως, κρύβει και μια νεαρή ηλικία γεμάτη πόνο και θάνατο... Βλέπετε, ο νυν σκάουτ των «φριουλιάνι» έχασε τη μητέρα του σε ηλικία 14 ετών, όταν ο πατέρας του τη σκότωσε με ένα τσεκούρι!



Όπως αναφέρει ο ίδιος, «ο πατέρας μου ήταν πολύ ζηλιάρης, υπήρχε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο σπίτι. Η μητέρα μου δεν τον κατήγγειλε ποτέ επειδή φοβόταν για τα παιδιά της. Ήμουν εκεί όταν τη χαστούκιζε και τη χτυπούσε. Μέχρι το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2025.



Τότε ξύπνησε και πήρε ένα τσεκούρι, πήγε στη μητέρα μου, που έπλενε ρούχα στο ποτάμι κοντά στο σπίτι και τη σκότωσε. Έτρεξα, πήρα το ματωμένο τσεκούρι και το πήγα στην αστυνομία».



Δύο χρόνια μετά, ο έφηβος τότε Καρνεβάλε επισκέφτηκε τον πατέρα του στη φυλακή και όπως λέει, «ήθελα να τον κοιτάξω στα μάτια, μου είχε σταρήσει τα πάντα. Αλλά όταν τον είδα, τον αγκάλιασα σφιχτά. Κάπως τον συγχώρεσα, ήξερα πως μπροστά μου είχα έναν άρρωστο άνθρωπο. Για πολλά χρόνια, έζησα με τον πόνο και τον φόβο μην καταλήξω σαν αυτόν. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν.



Ο πατέρας μου ήταν έναν σχιζοφρενής που δεν έλαβε ποτέ θεραπεία. Μετά από λίγα χρόνια, αυτοκτόνησε πηδώντας από ένα παράθυρο μπροστά μου. Ξέρω οικογένειες με θύματα, με ορφανά. Τους είπα τα πάντα και έγραψα βιβλίο γι’ αυτούς. Το αίμα εν σταματά και γίνομται ξανά ένα δυστυχισμένο παιδί κάθε φορά που ακούω αυτές τις ιστορίες.



Την πρώτη φορά που ο άντρας σας ή ο σύντροφός σας θα σηκώσει χέρι ή θα φωνάξει, φύγετε. Θα το κάνει ξανά. Αναφέρετέ το. Το έκανα τότε, αλλά δεν βοήθησε. Σήμερα, συνεργάζομαι με ιδρύματα, θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή. Αναφέρετέ το».

❗ Andrea Carnevale jogou com Maradona no Nápoles e conheceu a fama



👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/CVBH3LWWw0 pic.twitter.com/FAyjlAnNaq June 3, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.