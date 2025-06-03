Στα θετικά που έβγαλε η συνάντηση με την UEFA στάθηκε ο Τάκης Φύσσας.



Ο στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σημείωσε πως πριν από 20 χρόνια δεν έβλεπαν τα πράγματα έτσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι ένα καλό βήμα, ενώ στόχος όλων είναι να βγουν κερδισμένες οι ομάδες.

Σημείωσε δε, πως πρέπει άπαντες στις νέες γενιές να φερθούν καλύτερα και να εξελιχθούν μέσα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.



«Ο κύριος Θεοδωρίδης προσπάθησε να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αυτή τη συνάντηση ήθελε να τονίσει ότι πρέπει να κοιτάμε το κοινό όφελος, έτσι ώστε η χώρα μας να πάρει όσους περισσότερους πόντους μπορεί, να ανέβει στο ranking και να μπορούμε να διεκδικούμε με αξιώσεις και καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια.



Στόχος είναι όλες οι ομάδες να βγουν κερδισμένες και αυτές που συμμετέχουν και αυτές που δεν συμμετέχουν, καθώς με την πορεία των ομάδων στην Ευρώπη θα επωφεληθούν και αυτές. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για win win κατάσταση. Από εκεί και πέρα εγώ ζω ένα deja vu, γιατί πριν από 20 χρόνια δεν το βλέπαμε έτσι. Δεν πειράζει όμως, αφού εξελισσόμαστε.



Εύχομαι να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν εκείνα τα παιχνίδια που παίζαμε στην Ευρώπη και ως ποδοσφαιριστής που ήμουν υποφέραμε. Στις νέες γενιές ευχόμαστε να φερθούμε καλύτερα και να έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν μέσα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι το διαβατήριο για τους παίκτες, που είναι οι πρωταγωνιστές», ανέφερε ο στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ μετά το τέλος της συνάντησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.