Stoiximan Super League: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με την UEFA - Τα θέματα που έπεσαν στο τραπέζι

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των εκπροσώπων του big-5 με την UEFA. Γύρω στις 19:30 το ραντεβού έλαβε τέλος, με όλους τους παρευρισκόμενους να αποχωρούν από το ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας όπου ήταν προγραμματισμένη η σύσκεψη.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης, αφεντικό του Άρη, ήταν ο μοναδικός εκ των ιδιοκτητών που παρευρέθηκε στη συνάντηση, έχοντας στο πλάι του και τον Παναγιώτη Μπιλίρη. Ο Ολυμπιακός εκπροσωπήθηκε από τους Κώστα Καραπαπά και Κώστα Βερνίκο, ο Παναθηναϊκός από τους Τάκη Φύσσα και Αθηνά Μπαλωμένου, η ΑΕΚ από τους Μηνά Λυσάνδρου και Αγγελική Αρκάδη και ο ΠΑΟΚ από τη Μαρία Γκοντσάρεβα.

Τα θέματα που έπεσαν στο τραπέζι ήταν διάφορα, τα οποία αφορούσαν κυρίως τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν ασφαλώς η θεσμική συνεργασία μεταξύ των ΠΑΕ σε επίπεδο διοργανωτριών, με σκοπό να διευκολύνονται οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη με αγώνες Παρασκευή και Δευτέρα όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.



Έγινε αναλυτική παρουσίαση του νέου φορμάτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ τέθηκαν επί τάπητος τα συμπεράσματα από την πρώτη σεζόν της εφαρμογής του. Έγινε ανάλυση για το πόσο σημαντικοί είναι πλέον οι συντελεστές και των χώρων αλλά και των συλλόγων.



Στο τραπέζι έπεσαν και τα οικονομικά δεδομένα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ κατέστη σαφές προς τους παρευρισκόμενους πως οι δύο επόμενες σεζόν στην Ευρώπη, είναι το κλειδί για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο UEFA ranking.



Από την πλευρά της UEFA βρέθηκαν οι Θόδωρος Θεοδωρίδης, Τόμπιας Χεντστουκ, Στεφάν Ανσέλμο, Μάριος Γεωργίου και Ανδρέας Δημάτος, ενώ την ΕΠΟ εκπροσώπησαν οι Μάκης Γκαγκάτσης και Δόμνα Τσιώνη.

