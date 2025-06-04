Η συνάντηση Αγγελόπουλων - Γιαννακόπουλου με τον Γιάννη Βρούτση

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Παρών και σε αυτή τη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Γιάννης Βρούτσης είχε διαμηνύσει πως για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα αποτελεί προϋπόθεση η κοινή δήλωση Γιαννακόπουλου-Αγγελόπουλων.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως έχει υπογραφεί από πλευράς Δημήτρη Γιαννακόπουλου αυτή η δήλωση.

Ωστόσο, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά την άφιξή τους ήταν ξεκάθαροι πως δεν θα προβούν σε καμία κοινή ανακοίνωση.

«Αυτό που θέλουμε είναι οι δηλώσεις πως θέλουν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα» είχε αναφέρει ακόμα ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον sport-fm.gr μέρος της συμφωνίας για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, είναι και η μη παρουσία των ιδιοκτητών των ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αντίπαλες έδρες.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.