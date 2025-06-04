Βρούτσης: «Περάσαμε τον κάβο, δόθηκαν εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις»

Την ικανοποίησή του για τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για την ομαλή διεξαγωγή των τελικών εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.



«Ευχαριστούμε θερμά τις διοικήσεις των δύο ιστορικών ομάδων, που έχουν κάνει περήφανη την Ελλάδα, και προσωπικά τους κ.κ. Αγγελόπουλους και κ. Γιαννακόπουλο για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα της πολιτείας. Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ομαλή διεξαγωγή των τελικών και η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σε κλίμα ασφάλειας και αθλητικού σεβασμού. Οι συζητήσεις έγιναν σε καλό, εποικοδομητικό και ουσιαστικό κλίμα, περάσαμε τον κάβο, δόθηκαν εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των τελικών και την περιφρούρηση του ευ αγωνίζεσθαι. Οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ εγγυώνται και με την παρουσία τους στα γήπεδά τους την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

