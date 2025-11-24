Γεντβάι: Το ΑΙ υπολόγισε το ύψος που έφτασε το πόδι του

Ο τραυματισμός του Νταβίντε Καλάμπρια και οι ενοχλήσεις του Γιάννη Κώτσιρα τον έχρισαν βασικό με τον ΠΑΟΚ. Έκτοτε το… status του Γεντβάι άλλαξε, τόσο για τις καταπληκτικές εμφανίσεις του, όσο και για τα γκολ που πέτυχε…

Αποκορύφωμα φυσικά ήταν το χθεσινό κόντρα στον Πανσερραϊκό με ανάποδο ψαλίδι, με το οποίο το «τριφύλλι» ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη και αποτελεί το καλύτερο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

