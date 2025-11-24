Dr… Τζέκιλ, Mr… ΠΑΟ, στο πιο ποδοσφαιρικό Make Over στη Superleague

Ο Νίκος Παγκάκης σχολίασε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, την πιο ολοκληρωτική «πράσινη» εμφάνιση στη φετινή σεζόν.

«Dr… Τζέκιλ, MR… PAO, στο πιο extreme Make Over του Ελληνικού πρωταθλήματος τη φετινή σεζόν. Ένας Παναθηναϊκός από άλλο ανέκδοτο, μετά το 30ο λεπτό, κατάφερε να περάσει σαν άνεμος, με ”πράσινο” φόντο και δύο χιλιάδες οπαδούς στην εξέδρα, να υποστηρίζουν το ”Τριφύλλι” από τις Σέρρες».

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.