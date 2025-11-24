Μια μοναδική στιγμή εκτυλίχθηκε στα αποδυτήρια της Τούμπας, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 επί της Κηφισιάς για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιφύλαξε μια ξεχωριστή έκπληξη στον Ραζβάν Λουτσέσκου, τιμώντας τον για την ιστορική επίτευξη των 200 νικών στον πάγκο του «Δικεφάλου».

Η έκπληξη ήταν μια κορνιζαρισμένη φανέλα με τον αριθμό 200 και την inscription «General», το αγαπημένο παρατσούκλι του Ρουμάνου προπονητή στους οπαδούς και στην ομάδα. Μόλις ο Λουτσέσκου παρέλαβε το δώρο του, οι ποδοσφαιριστές και όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα τον αποθέωσαν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα αναγνώρισης για την προσφορά του.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος και με χαμόγελο —κάτι σπάνιο για τον συνήθως σοβαρό Ρουμάνο τεχνικό— ευχαρίστησε τους παίκτες του από καρδιάς: «Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι για εμένα και σας ζητώ, σας ικετεύω από την καρδιά μου, καθώς είναι μία σεζόν που μπορεί να μείνει στην ιστορία για όλους μας. Το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Και στην Ευρώπη; Έχουμε την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι για να πάρουμε την πρόκριση», είπε απευθυνόμενος στην ομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.