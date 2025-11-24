Ο Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα γενέθλια με τη γυναίκα και τα δύο παιδιά τους. Ο Ιταλός φόργουορντ, που τους τελευταίους μήνες δίνει μάχη με τη λευχαιμία, έκλεισε τα 34 με τις ευχές όλων να βγει νικητής στον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του. Μάλιστα, οι συμπαίκτες του στην εθνική Ιταλίας, όπου πήρε τιμής ένεκεν τον τίτλο του αρχηγού εν όψει των προσεχών προκριματικών, έστειλαν ένα βίντεο με ευχές.

Η σύζυγός του, Έρικ Μπουφάνο, έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον σύζυγό της αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές που πέρασε τον Οκτώβριο, όταν ο Πολονάρα έπεσε σε κώμα, από το οποίο βγήκε λίγες μέρες μετά και πλέον παρουσιάζει καθημερινά βελτίωση.



«Χρόνια πολλά στην αδελφή ψυχή μου, στο πιο σημαντικό άτομο της ζωής μου, στον καλύτερό μου φίλο. Ήταν ατελείωτες και επίπονες μέρες όταν ήρθε αυτή η κλήση, στις 16 Οκτωβρίου, ο κόσμος μου κατέρρευσε πάνω μου. Ένιωθα χαμένη, άδεια, χωρίς ψυχή να έχει μείνει. Τα πάντα έχασαν το νόημά τους, και ο φόβος με κατέκλυσε. Δεν μπορούσα να φανταστώ μια ζωή χωρίς εσένα, δεν ήταν δυνατόν. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησες να αγωνίζεσαι. Κράτησες την υπόσχεσή σου, αυτή που αγαπούσα στην καρδιά μου. Κι όταν, μετά από μέρες αγωνίας, άνοιξες ξανά τα υπέροχα μάτια σου, επέστρεψε η ανάσα μου, έλαμψε πάλι η ζωή μου. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά ξανά, και όλα τελικά απέκτησαν νόημα. Χρόνια πολλά αγάπη μου, μόνο καλά σου εύχομαι γιατί για τα άσχημα που ήδη περάσαμε, αξίζεις να λάμπεις και να χαμογελάς ξανά. Σ' αγαπώ τόσο πολύ».

