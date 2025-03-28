Ο Εβάν Φουρνιέ αναγνωρίζει πως ο Ολυμπιακός περνά μια άσχημη περίοδο και ζητεί τη βοήθεια του κόσμου της ομάδας για να ξεπεραστεί αυτή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

«Περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστούμε την αγάπη και την υποστήριξή σας πιο πολύ από ποτέ. Προχωράμε», έγραψε στα social media ο Γάλλος σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ, που με εξαίρεση το ματς με την Βιλερμπάν περνά επίσης μια περίοδο κάμψης εδώ και πάνω από έναν μήνα.

We re going thru a tough stretch right now. Gonna need your love and support more than ever!! #WeMove ❤️🤍 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 28, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.