Μήνυμα Φουρνιέ στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Περνάμε δύσκολη περίοδο-Χρειαζόμαστε την αγάπη και τη στήριξή σας»

Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στους φίλους του Ολυμπιακού μετά την «κρίση» που προκάλεσαν οι τρεις σερί ήττες στην Ευρωλίγκα

Εβάν Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ αναγνωρίζει πως ο Ολυμπιακός περνά μια άσχημη περίοδο και ζητεί τη βοήθεια του κόσμου της ομάδας για να ξεπεραστεί αυτή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

«Περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστούμε την αγάπη και την υποστήριξή σας πιο πολύ από ποτέ. Προχωράμε», έγραψε στα social media ο Γάλλος σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ, που με εξαίρεση το ματς με την Βιλερμπάν περνά επίσης μια περίοδο κάμψης εδώ και πάνω από έναν μήνα.

