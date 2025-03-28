Με ποιον Legend 2004 είχε πάθει crush σε νεαρή ηλικία η Φελίσια Τσαλαπάτη; Ποιο αξεσουάρ την έκανε να παραιτηθεί από αεροσυνοδός; Τι κοινό έχει με τον Σεμπαστιάν Παλάσιο;

Η γνωστή ραδιοφωνική παράγωγα και μεγάλη φαν του Παναθηναϊκού, απαντά στις γρήγορες ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time και δίνει το στίγμα της για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21:00) στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League.

Ετοιμόλογη και ταλαντούχα, διηγείται με χιούμορ πώς προκάλεσε πεζή και άθελα της τροχαίου ατύχημα, ξεγλιστράει με μαεστρία από το δίλημμα «δείπνο με Κώστα Σλούκα ή Φώτη Ιωαννίδη» και δείχνει τις φωνητικές της ικανότητες ερμηνεύοντας Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Δείτε το επεισόδιο με τη Φελίσια Τσαλαπάτη:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.