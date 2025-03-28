Ο Αντριάν Μούτου υπήρξε στις αρχές της χιλιετίας ένα από τα πιο hot ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όμως τα ναρκωτικά κατέστρεψαν μια πολλά υποσχόμενη καριέρα, πάνω που έμοιαζε να απογειώνεται.

«Το να αρχίσω την κοκαΐνη όταν ήμουν στην Τσέλσι ήταν η χειρότερη απόφαση που πήρα ποτέ μου. Ήμουν μόνος και δυστυχισμένος στην Αγγλία, αλλά ακόμη και η κατάθλιψη που περνούσε δεν δικαιολογεί τις πράξεις μου. Η Τσέλσι φυσικά έδειξε μηδενική ανοχή στο πρόβλημά μου με τα ναρκωτικά. Έκανα ένα λάθος, λοξοδρόμησα και το πλήρωσα. Πήγα στην Τσέλσι σε μια ταραχώδη περίοδο για την ζωή μου, δεν ήμουν έτοιμος για αυτό το βήμα και κατέληξα σε έναν κυκεώνα με ψέματα και δικαιολογίες», ανέφερε σε συνέντευξη στην Telegraph ο Ρουμάνος που πλέον είναι 46 ετών και ασχολείται με την προπονητική (απολύθηκε στις 17 Μαρτίου από τη ρουμανική Πετρολούλ Πλοϊέστι).

«Εκείνη την περίοδο ήμουν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αν δεν έμπλεκα με την κοκαΐνη, θα μπορούσα εύκολα να πάρω τη Χρυσή Μπάλα. Όμως οι κακές αποφάσεις που πήρα με οδήγησαν σε λάθος δρόμους και πλέον σήμερα προσπαθώ να μην κατηγορώ τόσο τον εαυτό μου για ό,τι έγινε», πρόσθεσε ο Μούτου και κατέληξε:

«Δεν είμαι ναρκομανής. Ο μόνος λόγος που ξεκίνησα ήταν για να βελτιώσω τις σεξουαλικές μου επιδόσεις. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά είναι αλήθεια».

