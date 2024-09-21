Ένα απίθανο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της τρίτης και τελευταίας περιόδου των ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix της Σιγκαπούρης!

Συγκεκριμένα, και ενώ οι οδηγοί της Formula 1 βρισκόντουσαν στην πίστα τεστάροντας τα μονοθέσιά τους, ένας... απρόσκλητος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του στους δρόμος της Marina Bay.

Ο λόγος για μια τεράστια σαύρα, η οποία και οδήγησε τις ελεύθερες δοκιμές σε ολιγόλεπτη διακοπή με κόκκινη σημαία, με το προσωπικό ασφαλείας του αγώνα να απομακρύνει τελικώς μετά από... μάχη το εντυπωσιακό ερπετό!

THE LIZARD IS SETTING PURPLE SECTORS!!!! 😭 pic.twitter.com/BeCsK8QsPD — nini (@SCUDERIAFEMBOY) September 21, 2024

