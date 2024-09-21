Λογαριασμός
Απίστευτο σκηνικό στην Formula 1: Σαύρα εισέβαλε στην πίστα της Σιγκαπούρης και διέκοψε τις ελεύθερες δοκιμές (Βίντεο)

Ολιγόλεπτη διακοπή υπήρξε στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών στη Σιγκαπούρη, λόγω εισβολής μιας τεράστιας σαύρας στην πίστα της Marina Bay

σαύρα

Ένα απίθανο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της τρίτης και τελευταίας περιόδου των ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix της Σιγκαπούρης!

Συγκεκριμένα, και ενώ οι οδηγοί της Formula 1 βρισκόντουσαν στην πίστα τεστάροντας τα μονοθέσιά τους, ένας... απρόσκλητος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του στους δρόμος της Marina Bay.

Ο λόγος για μια τεράστια σαύρα, η οποία και οδήγησε τις ελεύθερες δοκιμές σε ολιγόλεπτη διακοπή με κόκκινη σημαία, με το προσωπικό ασφαλείας του αγώνα να απομακρύνει τελικώς μετά από... μάχη το εντυπωσιακό ερπετό!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Formula 1 Σιγκαπούρη
