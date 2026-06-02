ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί

Τρεις προφυλακίσεις διέταξε η Εισαγγελία για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις απολογίες των επτά τελευταίων κατηγορουμένων από τη βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους τρεις φερόμενους ως αρχηγούς της οργάνωσης, ένας εκ των οποίων δήλωσε: «Στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ποσά. Τα χρήματα που βρέθηκαν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενό μου .Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα δικό μου τρακτέρ και είχα αγοράσει και αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας 300 ευρώ το στρέμμα. Αυτές οι αγορές δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Για τις τρεις γυναίκες - δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης - η απόφαση ήταν κατ'οίκον περιορισμός, ενώ ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Νωρίτερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έβαλε στο αρχείο τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Πηγή: skai.gr

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