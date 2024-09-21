Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Αφήνει το rotation ο Αλόνσο, ποιος ο λόγος

Οι «πράσινοι» χρειάζονται επειγόντως τους τρεις βαθμούς σε συνδυασμό με μία ελκυστική εμφάνιση και έτσι ο Ουρουγουανός τεχνικός χρειάζεται τους βασικούς του  

Παναθηναϊκός: Αφήνει το rotation ο Αλόνσο, ποιος ο λόγος

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική της Super League στο ΟΑΚΑ (22/9 18:00). Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα και παράλληλα να δείξουν ένα καλό πρόσωπο στο γήπεδο τους.

Στα προηγούμενα παιχνίδια πλην του ΠΑΟΚ ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε εκτεταμένο rotation, κάτι που δύσκολα θα συμβεί κόντρα στον Πανσερραϊκό. Αυτό γιατί το Τριφύλλι δεν έχει δείξει όσα μπορεί να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ουρουγουανός τεχνικός θέλει το… τρίποντο με πειστική εμφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: PAOPANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark