Παναθηναϊκός: Αφήνει το rotation ο Αλόνσο, ποιος ο λόγος

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική της Super League στο ΟΑΚΑ (22/9 18:00). Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα και παράλληλα να δείξουν ένα καλό πρόσωπο στο γήπεδο τους.

Στα προηγούμενα παιχνίδια πλην του ΠΑΟΚ ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε εκτεταμένο rotation, κάτι που δύσκολα θα συμβεί κόντρα στον Πανσερραϊκό. Αυτό γιατί το Τριφύλλι δεν έχει δείξει όσα μπορεί να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ουρουγουανός τεχνικός θέλει το… τρίποντο με πειστική εμφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.