Στο… κυρίως πιάτο περνάει η Ligue 1. Η 5η αγωνιστική του Championnat ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς την Παρασκευή (20/9) η Νις ισοπέδωσε τη Σεντ Ετιέν, επικρατώντας 8-0 (6-0 ημίχρονο) εντός έδρας. Οι τηλεθεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ματς μέσω ΣΚΑΪ Hybrid.

Η δράση στο γαλλικό πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα, με την αποστολή της πρωταθλήτριας, Παρί Σεν Ζερμέν, στην έδρα της Ρεμς να ξεχωρίζει. Ο εν λόγω αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά μέσω του ΣΚΑΪ Hybrid.

Ακολούθως, την Κυριακή οι επισκέπτες του Monobala.gr θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Μονακό (που ξεκίνησε εντυπωσιακά στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα) με τη Χάβρη.

Με ιδανικό τρόπο πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής, με τη Λιόν (προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League) να φιλοξενεί την Κυριακή (22/9, 21:45) τη Μαρσέιγ.

Αναλυτικά:

(21/9, 22:00) Ρεμς-Παρί Σεν Ζερμέν (Hybrid ΣΚΑΪ)

(22/9, 16:00) Μονακό-Χάβρη (Monobala.gr)

(22/9, 21:45) Λιόν-Μάρσεϊγ (Hybrid ΣΚΑΪ)

