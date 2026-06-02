Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην βουλευτή και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου εξέφρασε με δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

«Ο Νάσος ήταν πάντα μια ήρεμη και πολύτιμη δύναμη. Τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στον στίβο της πολιτικής που κόσμησε με την πολυετή παρουσία του.

Ξεχώριζε πάντα για το ήθος του, τη βαθιά του μόρφωση και την προσήλωσή του στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

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