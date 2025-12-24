Φλαμένγκο: Κέρδη 322 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025

Το 2025 ήταν εξαιρετικό για τη Φλαμένγκο, που κατέκτησε το πρωτάθλημα Βραζιλίας, το εγχώριο Super Cup, το τοπικό πρωτάθλημα Καριόκα αλλά και το Copa Libertadores, με τις επιτυχίες αυτές να φέρνουν και τεράστια έσοδα στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, στις 30 Δεκεμβρίου η διοίκηση θα παρουσιάσει επισήμως τα ποσά, που σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, φτάνουν τα 2,1 δισεκατομμύρια ρεάλ, την ώρα που οι προβλέψεις στην αρχή της χρονιάς ήταν 1,3 δισ. Σε ευρώ, τα έσοδα της Φλα είναι... 322 εκατομμύρια.

Η κατάκτηση τεσσάρων τίτλων, η παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και Διηπειρωτικό Κύπελλο, οι μεταγραφικές πωλήσεις (περίπου 80 εκατ. ευρώ) αλλά και η νέα χορηγική συμφωνία με την Betano έφεραν ζεστό χρήμα στα ταμεία του συλλόγου, οι άνθρωποι του οποίου δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα πώς θα αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά.

Είναι σαφές δε, πως οι αριθμοί αυτοί αποτελούν ρεκόρ για σύλλογο της Βραζιλίας.



