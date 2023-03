FIFA: Απαγόρευσε στην εθνική γυναικών Γερμανίας να φορέσει το περιβραχιόνιο για τη ΛΟΑΤΚΙ+

Στην απαγόρευση να φορέσει η εθνική ομάδα γυναικών της Γερμανίας το περιβραχιόνιο στήριξης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προχώρησε η FIFA, σύμφωνα με την Bild.



Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά την απαγόρευση του περιβραχιονίου στο Μουντιάλ του Κατάρ, η FIFA δεν θα το επιτρέψει ούτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών που θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Bild reporting FIFA have forbidden Germany‘s women team from wearing a rainbow captain‘s armband at the Women‘s World Cup. It was allowed at the Euros last year by UEFA & the DFB had been under the impression it would not be an issue in Australia/New Zealand. https://t.co/b1p5ONqxpP