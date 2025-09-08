Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια παράσταση βγαλμένη από το NBA και πήρε από το χέρι την Ελλάδα, οδηγώντας τη σε μια μεγάλη νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ και στην πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.
Ο ηγέτης της «γαλανόλευκης» ήταν απλά ασταμάτητος, καθώς σε μόλις 29 λεπτά γέμισε το παρκέ με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και 18/21 δίποντα, σκορπίζοντας τρόμο σε κάθε προσπάθεια των Ισραηλινών να τον περιορίσουν. Ό,τι κι αν δοκίμασαν, ο «Greek Freak» περνούσε από πάνω τους σαν τυφώνας, δείχνοντας γιατί θεωρείται μοναδικό φαινόμενο στο παγκόσμιο μπάσκετ.
Η FIBA δεν έμεινε ασυγκίνητη. Θέλοντας να αποτυπώσει το μεγαλείο της εμφάνισής του, ανέβασε ένα εντυπωσιακό σκίτσο του Γιάννη, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι πεπεισμένος». Μια φράση που τα λέει όλα για την εκτός πραγματικότητας παρουσία του στο παρκέ.
Giannis Antetokounmpo is a demigod, I'm convinced. ⚡️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/qMPyWN4V1Y— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
