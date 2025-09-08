Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια παράσταση βγαλμένη από το NBA και πήρε από το χέρι την Ελλάδα, οδηγώντας τη σε μια μεγάλη νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ και στην πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο ηγέτης της «γαλανόλευκης» ήταν απλά ασταμάτητος, καθώς σε μόλις 29 λεπτά γέμισε το παρκέ με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και 18/21 δίποντα, σκορπίζοντας τρόμο σε κάθε προσπάθεια των Ισραηλινών να τον περιορίσουν. Ό,τι κι αν δοκίμασαν, ο «Greek Freak» περνούσε από πάνω τους σαν τυφώνας, δείχνοντας γιατί θεωρείται μοναδικό φαινόμενο στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Η FIBA δεν έμεινε ασυγκίνητη. Θέλοντας να αποτυπώσει το μεγαλείο της εμφάνισής του, ανέβασε ένα εντυπωσιακό σκίτσο του Γιάννη, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι πεπεισμένος». Μια φράση που τα λέει όλα για την εκτός πραγματικότητας παρουσία του στο παρκέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.