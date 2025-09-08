Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Γιάννης είναι ημίθεος»: Το τρομερό σκίτσο και η αποθέωση της FIBA στον Αντετοκούνμπο

H FIBA χαρακτήρισε ημίθεο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον οποίο αφιέρωσε ένα εντυπωσιακό σκίτσο

Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια παράσταση βγαλμένη από το NBA και πήρε από το χέρι την Ελλάδα, οδηγώντας τη σε μια μεγάλη νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ και στην πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο ηγέτης της «γαλανόλευκης» ήταν απλά ασταμάτητος, καθώς σε μόλις 29 λεπτά γέμισε το παρκέ με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και 18/21 δίποντα, σκορπίζοντας τρόμο σε κάθε προσπάθεια των Ισραηλινών να τον περιορίσουν. Ό,τι κι αν δοκίμασαν, ο «Greek Freak» περνούσε από πάνω τους σαν τυφώνας, δείχνοντας γιατί θεωρείται μοναδικό φαινόμενο στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Η FIBA δεν έμεινε ασυγκίνητη. Θέλοντας να αποτυπώσει το μεγαλείο της εμφάνισής του, ανέβασε ένα εντυπωσιακό σκίτσο του Γιάννη, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι πεπεισμένος». Μια φράση που τα λέει όλα για την εκτός πραγματικότητας παρουσία του στο παρκέ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο FIBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark