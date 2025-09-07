Παναθηναϊκός: Ο Σάντσες ανεβάζει ρυθμούς

Ο Ρουί Βιτόρια κρατά φρέσκο τον Ρενάτο Σάντσες, ώστε να τον χρησιμοποιήσει από την αρχή στο κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παρά τα ερωτήματα για την αγωνιστική του κατάσταση λόγω τραυματισμών και περιορισμένων συμμετοχών, ο τεχνικός του Παναθηναικού έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τους γιατρούς ότι τα αίτια των τραυματισμών έχουν αντιμετωπιστεί.

Πηγή: skai.gr

