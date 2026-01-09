Φιάσκο η εξωθεσμική μάζωξη του Ολυμπιακού: 8 πρόεδροι και 6 εκπρόσωποι...

Μία μειοψηφία προέδρων Ποδοσφαιρικών Ενώσεων της χώρας βρέθηκε τελικά στην εξωθεσμική μάζωξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο μαγαζί «Παναγιώτα», προκειμένου να δημιουργηθεί μία φράξια ενάντια στην ΕΠΟ.

Παρόντες ήταν οι πρόεδροι Ι.Σπάθας (Πειραιά), Δ.Γιαρένης (ΕΠΣΑΝΑ), Τ.Παπαχρήστος (Αιτωλοακαρνανίας), Β.Σπηλιώτης (Μεσσηνίας), Δ.Σφήκας (Καρδίτσας), Μ.Τσιχριτζής (Κορινθίας), Κ.Τζαφέρης (Δυτική Αττική), Άγ. Δανιήλ (Αχαΐας), ενώ εκπροσώπους έστειλαν η Αρκαδία, η Φθιώτιδα, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, τα Τρίκαλα και η Χίος.

Ηχηρή ήταν η απουσία του πρώην προέδρου της ΕΠΟ και νυν προέδρου της ΕΠΣ Χίου, Γ.Σαρρή.

Παρόντες ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κ.Καραπαπάς και ο στενός φίλος του Β.Μαρινάκη, Μ.Κονταρός.

