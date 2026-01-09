Παρελθόν από τον Κολοσσό ο Νίκος Καμαριανός!



Η ομάδα της Ρόδου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 28χρονο forward, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη αποχώρηση από τους νησιώτες μέσα σε μερικές μέρες, μετά από αυτή του Άντριου Γκάουντλοκ.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού:



«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νίκο Καμαριανό. Ευχαριστούμε τον Νίκο για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

