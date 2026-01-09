Λογαριασμός
Ο Κολοσσός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Καμαριανό

Παρελθόν από τον Κολοσσό ο Νίκος Καμαριανός, με την ομάδα της Ρόδου να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασία του με τον 28χρονο forward

Ρόδος

Παρελθόν από τον Κολοσσό ο Νίκος Καμαριανός!

Η ομάδα της Ρόδου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 28χρονο forward, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη αποχώρηση από τους νησιώτες μέσα σε μερικές μέρες, μετά από αυτή του Άντριου Γκάουντλοκ.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νίκο Καμαριανό. Ευχαριστούμε τον Νίκο για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Πηγή: sport-fm.gr

