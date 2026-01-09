Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι - σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, για τον αγώνα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, μεταξύ των ομάδων Α.Σ. Καρδίτσας - Ολυμπιακός.

Ο συγκεκριμένος αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» και υπάρχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

