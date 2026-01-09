Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι - σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, για τον αγώνα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, μεταξύ των ομάδων Α.Σ. Καρδίτσας - Ολυμπιακός.
Ο συγκεκριμένος αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» και υπάρχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.