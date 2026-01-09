Νέα προσφορά 8 εκατομμυρίων από τον Παναθηναϊκό για Αντίνο

Για βελτιωμένη προσφορά του Παναθηναϊκού προς τη Γοδόι Κρουζ ώστε ν’ αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο κάνει λόγο ο δημοσιογράφος που έφερε στο «φως» την προσπάθεια των «πράσινων».



Ο Παναθηναϊκός δείχνει στην πράξη πόσο πολύ θέλει τον Αργεντινό παίκτη και πόσο ποντάρει και στην επιθυμία του ποδοσφαιριστή να φορέσει τα πράσινα και να συνεργαστεί με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τον Σεμπάστιαν Σρουρ, οι «πράσινοι» έφτασαν μέχρι και στα 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του νεαρού εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ και οι διαπραγματεύσεις εντείνονται ώστε η ελληνική ομάδα να πάρει τον ποδοσφαιριστή.

Νωρίτερα, η Ole είχε αναφέρει πως πλέον η Ρίβερ δεν συμμετέχει στη διεκδίκηση του παίκτη και στρέφεται προς την περίπτωση του Καρίσο της Βελέζ Σάρσφιλντ.

