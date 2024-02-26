Λέτο: Τι είπε για την ισοπαλία και το πρωτάθλημα στον Νίκο Παγκάκη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Κηφισιά στο ”Απόστολος Νικολαΐδης” για την 24η αγωνιστική. Το τριφύλλι πήρε το προβάδισμα με τον Παλάσιος. Και όλα έδειχναν ότι το βράδυ θα ήταν ευχάριστο για τους ”πράσινους”. Όμως ένα μικρό χρονικό διάστημα ήταν αρκετό για να τα καταστρέψει όλα. Η Κηφισιά βρήκε γκολ στο 68 και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία.

Ο ”θρύλος” του Παναθηναϊκού, Σεμπάστιαν Λέτο, βρέθηκε στην Λεωφόρο στο επιτελείο της Κηφισιάς. Και μίλησε στον Νίκο Παγκάκη για την αναμέτρηση, τον Παναθηναϊκό αλλά και το πρωτάθλημα.

Ακούστε αναλυτικά όσα είπε στον Νίκο Παγκάκη στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

