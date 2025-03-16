Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων: Χρυσό μετάλλιο στο ακόντιο με βολή στα 84,38 μ. ο Γιάννης Κυριαζής

Με χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων που διεξάγεται στη Λευκωσία μέσα από μία σπουδαία επίδοση με 84,38μ., επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κυριαζής.

Ο έμπειρος αθλητής έκανε μόλις δύο βολές, όμως, ήταν αρκετές για να του δώσουν τη νίκη μέσα απ’ την έβδομη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και καλύτερη από το Παγκόσμιο του 2017. Επίδοση που εκτός όλων των άλλων είναι και η κορυφαία φέτος στην Ευρώπη.

Ο αθλητής που προπονείται με τον πατέρα του Θωμά Κυριαζή επανήλθε στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε μακριά από το Χειμερινό Κύπελλο ρίψεων. Ο Κυριαζής ξεκίνησε ιδανικά τη χρονιά και έδειξε πως είναι σε θέση να επιστρέψει σε μεγάλες βολές που θα του δώσουν την ευκαιρία να διακριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

«Ήταν καλή βολή θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχω κάνει πολλές βολές γιατί στην Αθήνα δεν είχε καλό καιρό με εξαίρεση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Περίμενα βολή πάνω από τα 80 μ., δεν περίμενα όμως 84 μέτρα.

Είμαι ευχαριστημένος και μου δίνει κουράγιο για τη συνέχεια», τόνισε αρχικά ο πανευτυχής Γιάννης Κυριαζής και συνέχισε αναφερόμενος στη μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς που δεν είναι άλλη από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο: «Ο σκοπός είναι να είμαι τον Σεπτέμβριο στο Τόκιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ακοντισμός είναι περίεργο αγώνισμα οπότε θέλει λίγο προσοχή και συνεχή δουλειά».

O 29χρονος πρωταθλητής ήταν φανερά συγκινημένος αλλά και χαρούμενος μετά το τέλος του αγώνα του στη Λευκωσία και είπε γελώντας ότι «έκανα το καλύτερο δώρο στον πατέρα μου σήμερα που έχει τα γενέθλια του».

Συνολικά τέσσερις αθλητές ξεπέρασαν τα 80 μ., με τον Ιταλό Τζιοβάνι Φρατίνι με 82,78 μ. να ακολουθεί και τον Πολωνό Μζίγκλοντ με 82,46 μέτρα.

Ντεμπούτο στη διοργάνωση έκανε σήμερα (16/3) κι ο Ιάσων Μαχαίρας στη σφαιροβολία. Ο αθλητής του Γιάννη Μπαρλή ξεκίνησε με δύο άκυρες προσπάθειες και στη συνέχεια πέτυχε 18,44 μ., 18,60 μ., 18.04 μ. και 18,15 μέτρα. Ο 25χρονος βρέθηκε μια ανάσα από το ατομικό του 18,63 μ., που πέτυχε φέτος και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο γκρουπ του.

«Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε διοργάνωση ανδρών γυναικών. Έκανα επίδοση κοντά στο ατομικό μου ρεκόρ. Περίμενα μια βολή κοντά στα 19 μέτρα, το έδειξα και στο ζέσταμα ότι μπορούσα» τόνισε ο Μαχαίρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

