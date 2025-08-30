Ευρωμπάσκετ: Σφοδρή καταγγελία του Σρέντερ για οπαδούς της Λιθουανίας

Η Γερμανία έκανε το 3/3 σε νίκες και κατοστάρες στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ συντρίβοντας με 107-88 τη Λιθουανία, με πρωταγωνιστή τον Ντένις Σρέντερ, που μέτρησε 26 πόντους και 6 ασίστ.



Παρόλα αυτά, μετά το ματς, ο Ντένις Σρέντερ έκανε μία πολύ σοβαρή καταγγελία. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως υπήρξαν Λιθουανοί οπαδοί που επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος του, κάνοντας ήχους μαϊμούδων κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

«Ήταν καταπληκτικό. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι Λιθουανοί, οι οπαδοί, ταξιδεύουν πάντα με την ομάδα. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο, έκανανΚαι αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να δεχτώ. Οσε αυτόν τον κόσμο δεν ανήκει εδώ. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποιοι οπαδοί που έπρεπε να φύγουν από τιςλόγω ασφαλείας. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε επίσης.Αυτό απλά δεν ανήκει σε αυτό το άθλημα, ούτε στο ποδόσφαιρο. Με τοντο έχω δει να συμβαίνει συνέχεια. Αλλά για μένα, σήμερα ήταν ηπου το βίωσα με τους Λιθουανούς και είναι λυπηρό», είπε αναλυτικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.